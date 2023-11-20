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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير المنتخب يعلن مفاجأة: الثلاثي المستبعد كان يعلم قرار فيتوريا قبل الإبلاغ رسميا

صدى البلد

قال محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، أن الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور الذي تم استبعادهم من رحلة ليبيريا ومواجهة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال غرابة  فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" اللاعبين أذكياء، وكانوا يعلموا بعد الموقف عقب المباراة أن قرار روي فيتوريا هو الاستبعاد من المعسكر، وعقد معي جلسة سريعة عقب مواجهة جيبوتي، وأبلغني بقراره.

وأضاف:" القرار تم إبلاغه للثلاثي وتم الالتزام بالأمر ، وكل ذلك كان فى وقت سريع للغاية، لم يتم طرح وقتها أى أفكار غير ذلك.

روي فيتوريا خاض 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.

ابراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق المنتخب الوطني امام عاشور جيبوتي وسيراليون حسين الشحات تصفيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 منتخب مصر

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