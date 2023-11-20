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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

صدى البلد

أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن موقف الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من الإنضمام لقائمة كأس الأمم الإفريقية، مازال لم يتم حسمه حتي الأن.

وقال غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأمر جاء سريعًا وأبلغنا اللاعبين عقب مباراة جيبوتي، والكل التزم وامتثل للقرار، وفيتوريا مدرب محترم، ويأخذ قرارته بناء على أفكاره، ولم يتم أى حديث وقت الأزمة عن اعتذار اللاعبين.

وعن استبعادهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال غرابة:" لا يوجد قرار بذلك وكل شئ وارد حدوثه، وأتوقع أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتذار من اللاعبين.

روي فيتوريا خاض 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.

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