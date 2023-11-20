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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن استبعاد اللاعب إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من أمم افريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر بالمنتخب: فيتوريا يرغب في استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد بشكل نهائي من أمم افريقيا واتحاد الكرة يحاول حل الأمر".


 

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بثنائية محمود تريزيجيه في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلةلمونديال 2026

وبهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعدما فاز على جيبوتي في الجولة الأولىبسداسية دون رد


 

وتضم مجموعة مصر كل من جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وأثيوبيا 

الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر المتبقية ستكون كالتالي: 

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

أحمد حسن اتحاد الكرة اللاعب أمام عاشور أمم أفريقيا تريزيجيه جيبوتي وسيراليون طارق حامد فيتوريا وحسين الشحات

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