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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر : نرغب فى حسم التأهل لكأس العالم مبكرًا

صدى البلد

قال محمد غرابة مدير المنتخب الوطني إن هناك حالة من السعادة بعد الفوز أمام كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وأن هدف الفراعنة التأهل للمونديال.

وقال غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنت أثق أننا سنفوز، وكل المعوقات فى المعسكر الحالي، كان لها أثر إيجابي على اللاعبين من أجل الفوز بـ 6 نقاط فى أول مباراتين من تصفيات كأس العالم، وأن نستغل تعادلات الفرق الأخري فى المجموعة، ويعطي اللاعبين حماس وحافز، من أجل حسم مشوار التأهل بشكل مبكر.

وأضاف: مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب المعوقات التى واجهت منتخب مصر، وتحديد المباراة بعد 48 ساعة من مباراة جيبوتي، والسفر كان 8 ساعات، ونجيل صناعي، ولم نتدرب سوي مرة واحدة فقط على الملعب وليس مباراتين، والملعب سئ، وكان التأمين ليس فى أفضل أحواله، وحدثت مناوشات بسبب التوقيتات، ولكن كل هذه الأمور أعطت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، دوافع كبيرة من أجل الفوز.

روي فيتوريا خاض 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.

الإعلامي إبراهيم فايق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التأهل للمونديال المنتخب الوطني بطولة كأس العالم 2026

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