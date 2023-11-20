وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير الثانوية العامة سيكون فيها ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي، وسيتم عمل حوار مجتمعي كبير، ونبحث نظم التقييم والمناهج، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كما هي بدون تغيير.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ممارسة الأنشطة مهمة للطلاب، وقد يحقق نشاطا معينا نواتج تعلم لا يحققها المنهج، مضيفا أن مسئولية الدول إعداد قادر على النجاح في المستقبل خاصة أن عهد الوظائف انتهى، ونحتاج رائد أعمال قادر على الابتكار والإبداع.

رضا حجازي: التعليم يحتاج إلى مهارات وتنمية الثقة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التعليم مر بمراحل كتير من الحفظ إلى إنتاج المعرفة ، ثم إنتاج الإبداع، والنجاح يأتى بنجاح، ولكن تم قصر التعليم في الحصول على شهادة علشان نعدى السنة الدراسية ولكن الحقيقة فالتعليم يحتاج إلى مهارات وتنمية الثقة بالنفس ودورنا في الوزارة تنمية مهارات الطلاب، وريادة الأعمال هي من أجل اكتشاف مهارات الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك قرارا وزاريا من العام الماضى، ينص على أن هناك نشاط بحثي لمشروعات بحثية في المشكلات التي تواجه الطلاب، وهي تنمي مهارات الطلاب في بحث مشكلاته والتعبير عنها.

تطوير التعليم مستمر

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم مستمر واللي كان ينفع من20 سنة مينفعش حاليا، وهناك مصطلحات لريادة الأعمال وربطها مع المواد الدراسية.

فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم

وكان قد افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.

وتأتى البطولة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من (١١) دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور إدريس فتحى أمين عام الاتحاد العربي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والكابتن تامر فكرى مدير البطولة والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والسادة أعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود المشاركة.

وفى مستهل كلمته خلال افتتاح فعاليات البطولة، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور جميعًا من أبناء الوطن العربي على أرض مصر، موجها لهم الشكر لمشاركتهم في البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم (بنين / بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، بمشاركة فرق من (١١) دول عربية من بينها دولة فلسطين، والتي وجه بمشاركتها بفريق من الجالية الفلسطينية المقيمة بمصر، نظرًا لما تمر به فلسطين الحبيبة من ظروف مأساوية استحال معها مشاركة فريق من داخلها، ومعاملة فريقها أسوة بالفريق المصري في جميع النواحي.

وقال الوزير إن الهدف من هذه الفعالية ليس حصد الميداليات، واعتلاء منصات التتويج فقط، وإنما تعزيز التعارف والتآخي والترابط بين الأبناء المشاركين جميعا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن افتتاح البطولة يأتي إيمانا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورا بارزا وفعالاً في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها ينعكس لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

وأضاف أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، والتي تسعى كافة الحكومات العربية إلى العمل على صياغتها، بما يتناسب مع معطيات العصر، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، وبناء الشخصية المنشودة.

ووجه الوزير الطلاب بالعمل بجد، مؤكدا بأنهم قادة الغد، وأبطال المستقبل، مشددا على التنافس الشريف الذى يبرز كفاءات رياضية مؤهلة لاعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل.

وقدم الوزير خالص التحية والتقدير لكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعاونهم الوثيق في تنظيم هذه البطولة، كما قدم الشكر للاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وللجنة المنظمة للبطولة على الجهد الدءوب، والعمل المتواصل من أجل تنظيم هذه الدورة لتخرج بهذا الشكل المشرف.

كما رحب الوزير بالوفود العربية المشاركة في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.