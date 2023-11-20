محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين جولة ميدانية مّفاجئة على عددٍ من المعارض والهايبر ماركت للتأكُد من الإلتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية ومُتابعة وفرة السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجات المواطنين بمدينة بنها .

وأكد المحافظ على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البُسطاء من خلال " مُبادرة خفض اسعار السلع الغذائية الأساسية "، مُشيراً إلى أنه يتابع بشكل مُكثف ويومي الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية في المحال التُجارية والأسواق ومنافذ البيع .

وتضمنت جولة "محافظ القليوبية" المرور على المعرض الدائم للسلع الغذائية بقرية ميت عاصم علي الطريق الزراعي وعدد من الهايبرات بمنطقة كفر الجزار للتأكد من تواجد ووفرة أسعار ٧ سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ الى ٢٥% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض ١٥% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

وشدد على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الإلتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شددَ على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وأشار " محافظ القليوبية" إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.