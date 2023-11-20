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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية لجان التصويت للانتخابات الرئاسية

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط

أكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال المُصوّتين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعا مع كافة القطاعات والجهات المعنية، اليوم /الإثنين/، لعرض الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، ورؤساء المراكز والوحدات القروية.


وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية، والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.

كما قرر المحافظ تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز بجانب غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

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