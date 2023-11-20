ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

أكدت خدمة المتنزهات الأمريكية، إصابة أول حالة بـ "مرض زومبي الغزلان" والمعروف أيضًا باسم "مرض الهزال المزمن"، حيث عثروا على جثة غزال بالغ بالقرب من بحيرة يلوستون في القسم الجنوبي الشرقي من المتنزه.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاندبندنت”، اليوم الثلاثاء، فقد أوضح الخبراء أن الحيوان نفق في منتصف أكتوبر 2023، منبهًة أن مرض الغزال الزومبي معد ومميت يصيب عنق الرحم في مجموعة من الحيوانات، تشمل: الغزلان والأيائل والوعل والرنة والموظ،

زومبي الغزلان

ينتج "مرض الغزلان الزومبي الذي ظهر من قبل في 31 ولاية في الولايات المتحدة عن بروتين مشوه (بريون) يتراكم في الدماغ والأنسجة الأخرى مسببًا تغيرات فسيولوجية وسلوكية كالهزال، وفي النهاية الموت.

وينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر من حيوان إلى آخر أو بشكل غير مباشر من خلال الاتصال بالجسيمات المعدية الموجودة في البيئة، مثل: البراز أو التربة أو النباتات، كما يمكن أن تصاب الحيوانات أيضًا بالعدوى إذا كانت أعلافها أو مراعيها ملوثة بالبريونات التي تحملها.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، قد يستغرق ظهور أعراض المرض عند الغزلان أكثر من عام كما تبدأ عادةً بفقدان الغزلان للوزن بشكل كبير والتعثر، وفقدان كل الطاقة.

و في الوقت الحاضر، لا يوجد لله علاج أو لقاح لمرض زومبي الغزلان.

ظهور أول حالة إصابة بمرض زومبي الغزلان في أمريكا.. ما مدى خطورته؟

علامات مرض الهزال المزمن:

الخمول.

فقدان الوزن.

زيادة الشرب والتبول.

سيلان اللعاب المفرط.

خفض الرأس.

هل يصيب زومبي الغزلان البشر أو الحيوانات؟



حسبما ذكرت خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية في بيانها، فإنه من غير المعروف إذا كان مرض زومبي الغزلان يصيب البشر أو الحيوانات الأليفة والماشية، ومع ذلك، يوصى بعدم استهلاك أنسجة الحيوانات المصابة بمرض CWD.



وفي السياق نفسه، أشارت بعض الدراسات إلى أن مرض الهزال المزمن يمثل خطرًا على القرود التي تأكل لحوم الحيوانات المصابة أو تتلامس مع أدمغة الحيوانات المصابة أو سوائل الجسم.