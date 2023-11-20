عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

ظهور أول حالة إصابة
ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا

أكدت خدمة المتنزهات الأمريكية، إصابة أول حالة بـ "مرض زومبي الغزلان" والمعروف أيضًا باسم "مرض الهزال المزمن"، حيث عثروا على جثة غزال بالغ بالقرب من بحيرة يلوستون في القسم الجنوبي الشرقي من المتنزه. 

 وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاندبندنت”، اليوم الثلاثاء، فقد أوضح الخبراء أن الحيوان نفق في منتصف أكتوبر 2023،  منبهًة  أن مرض الغزال الزومبي  معد ومميت يصيب عنق الرحم في مجموعة من الحيوانات، تشمل: الغزلان والأيائل والوعل والرنة والموظ،

زومبي الغزلان 

ينتج "مرض الغزلان الزومبي الذي ظهر من قبل في 31 ولاية في الولايات المتحدة عن بروتين مشوه (بريون) يتراكم في الدماغ والأنسجة الأخرى مسببًا تغيرات فسيولوجية وسلوكية كالهزال، وفي النهاية الموت. 

وينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر من حيوان إلى آخر أو بشكل غير مباشر من خلال الاتصال بالجسيمات المعدية الموجودة في البيئة، مثل:  البراز أو التربة أو النباتات، كما يمكن أن تصاب الحيوانات أيضًا بالعدوى إذا كانت أعلافها أو مراعيها ملوثة بالبريونات التي تحملها.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، قد يستغرق ظهور أعراض المرض عند الغزلان أكثر من عام كما تبدأ عادةً بفقدان الغزلان للوزن بشكل كبير والتعثر، وفقدان كل الطاقة.

و في الوقت الحاضر، لا يوجد لله علاج أو لقاح لمرض زومبي الغزلان.

ظهور أول حالة إصابة بمرض زومبي الغزلان في أمريكا.. ما مدى خطورته؟ 

علامات مرض الهزال المزمن: 

الخمول.
فقدان الوزن.
زيادة الشرب والتبول. 
سيلان اللعاب المفرط.
خفض الرأس.

هل يصيب زومبي الغزلان البشر أو الحيوانات؟ 


حسبما ذكرت خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية في بيانها، فإنه من غير المعروف إذا كان مرض زومبي الغزلان يصيب البشر أو الحيوانات الأليفة والماشية، ومع ذلك، يوصى بعدم استهلاك أنسجة الحيوانات المصابة بمرض CWD.


وفي السياق نفسه، أشارت بعض الدراسات إلى أن مرض الهزال المزمن يمثل خطرًا على القرود التي تأكل لحوم الحيوانات المصابة أو تتلامس مع أدمغة الحيوانات المصابة أو سوائل الجسم.

التليف الرئوي.. مرض يصعب علاجه ويمكن السيطرة عليه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

 

 

 

 

غزال أمريكا مرض زومبي الغزلان مرض الهزال المزمن الحيوان زومبي هل يصيب زومبي الغزلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة

خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأراضي الدولة| تيسيرات وامتيازات بالجملة في قانون المباني الجديد.. تعرف عليها

بسبب المخطط الصهيوني.. تحرك عاجل من مجلس النواب لمساعدة الشعب الفلسطيني

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.. تشريع جديد يعاقب معرضي حياة الصغار للخطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ