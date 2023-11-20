أمانة مستقبل وطن بالإسماعيلية تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمته أمانة مستقبل وطن بالإسماعيلية، قبل قليل، بحضور عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالإسماعيلية ولفيف من القيادات الحزبية والشخصيات العامة والمؤثرة وأهالي المراكز والقري.



كما أكد عصام دياب، أن القيادة السياسية اهتمت بمحافظة الإسماعيلية بتطوير المنظومة التعليمية والمجتمعية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية التى نقلت المحافظه نقلة حضارية، لافتا إلي دعم الرئيس للمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة.