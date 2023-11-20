الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء سفيره لدى جنوب أفريقيا

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة من جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في تصرفات إسرائيل في فلسطين على خلفية “جرائم الحرب” التي تحدث في المنطقة.

وقال رامافوزا للصحفيين، “إننا ننضم إلى العديد من البلدان والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يحدث.. لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية تحدث، جريمة حرب”.

وأضاف في خطاب تم بثه على صفحته على الشبكة الاجتماعية “إكس”: “على وجه الخصوص، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما يفعلونه على الفور”.