جنوب إفريقيا تقدم شكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال الرئيس سيريل رامابوسا، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بسبب ما يحدث في غزة، وذلك بالإضافة الي عمليات الإبادة الجماعية الذي قتل فيها آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات والبنية التحتية.

وأضاف خلال زيارته الرسمية إلى قطر :"قمنا في جنوب إفريقيا مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. ندين الإجراءات الإسرائيلية الحالية، ونعتقد أنها تستدعي قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق"، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.