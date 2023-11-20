عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: سيناء مازالت حلم الصهاينة.. وقواتنا المسلحة جاهزة للتصدي لأي مخططات إرهابية..فيديو

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

وجه النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، الشكر للإعلامي أحمد موسى، قائلا: "أتوجه بالشكر للإعلامي أحمد موسى لنقله صرخة طفل فلسطيني أراد العلاج في مصر وسرعة تدخل الرئيس السيسي لنقله وعلاجه.

txt

التخطيط وجنوب سيناء يناقشان إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية"

txt

المشاط: نتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروعات بشبه جزيرة سيناء

وأكد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف مغاوري: "القوات المسلحة أفشلت كل المخططات لتحويل سيناء إلى بؤرة إرهاب"، لافتا: "داعش صنيعة أمريكية إسرائيلية والقوات المسلحة دحرتهم في سيناء".

وأشار النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب،: "كل التنظيمات الإرهابية لم تهاجم يوما الكيان الصهيوني المحتل"، موضحا: "الزعيم الراحل السادات أكد في الكنيست أنه لا سلام بدون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولتهم".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجـ ازر بحق الأطفال في قطاع غزة"، موضحا: "رئيس الوزراء غدا في البرلمان سيتحدث عن مخطط الدولة المصرية للتصدي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية"، موضحا: "الرئيس السيسي نجح في تغيير قناعات عدد كبير من قادة أوروبا تجاه القضية الفلسطينية".
 


وأكد: "سيناء مازالت حلم الصهاينة ولكن القوات المسلحة جاهزة للتصدي لأي مخططات إرهابية".
 

سيناء الدولة المصرية الرئيس السيسي أحمد موسى الكيان الصهيونى المحتل الكيان الصهيونى القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

الإسرائيليون ينقلبون على أنفسهم.. ابن نتنياهو يضع والده في مأزق ويحرجه

أسورة إلكترونية.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي |فيديو

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة

خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأراضي الدولة| تيسيرات وامتيازات بالجملة في قانون المباني الجديد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ