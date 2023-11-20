برلماني: سيناء مازالت حلم الصهاينة.. وقواتنا المسلحة جاهزة للتصدي لأي مخططات إرهابية..فيديو

وجه النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، الشكر للإعلامي أحمد موسى، قائلا: "أتوجه بالشكر للإعلامي أحمد موسى لنقله صرخة طفل فلسطيني أراد العلاج في مصر وسرعة تدخل الرئيس السيسي لنقله وعلاجه.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف مغاوري: "القوات المسلحة أفشلت كل المخططات لتحويل سيناء إلى بؤرة إرهاب"، لافتا: "داعش صنيعة أمريكية إسرائيلية والقوات المسلحة دحرتهم في سيناء".

وأشار النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب،: "كل التنظيمات الإرهابية لم تهاجم يوما الكيان الصهيوني المحتل"، موضحا: "الزعيم الراحل السادات أكد في الكنيست أنه لا سلام بدون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولتهم".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجـ ازر بحق الأطفال في قطاع غزة"، موضحا: "رئيس الوزراء غدا في البرلمان سيتحدث عن مخطط الدولة المصرية للتصدي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية"، موضحا: "الرئيس السيسي نجح في تغيير قناعات عدد كبير من قادة أوروبا تجاه القضية الفلسطينية".





وأكد: "سيناء مازالت حلم الصهاينة ولكن القوات المسلحة جاهزة للتصدي لأي مخططات إرهابية".

