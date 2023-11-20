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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب طارق رضوان لصدى البلد: جلسة البرلمان غدا بشأن غزة رسالة طمأنينة للشعب

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة لتوضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة بالاضافة الي الوقوف علي ماتم من مساعدات واسهامات التي قامت بها مصر اتجاه الاشقاء فى قطاع غزة.

 منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لم يكون الوحيد الذى قام بتقديم طلب احاطة بشأن توضيح التدابيرالتي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة  ولكن هناك عدد من النواب ايضا قام بتقديم طلبات احاطة فى هذا الشأن خاصة بعد مرافقة عددا من اعضاء مجلس النواب مقدمي طلبات الاحاطة لرئيس الوزراء فى زيارته لسيناء والعريش بالتحديد ومعبر رفح.

 

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب أن جميع النواب والشعب شاهد بنفسه حجم الانجازات التى تمت فى سيناء وما سيتم خلال الفترة المقبلة من بنية تحتية فضلا عن مشاهدة الجيش المصرى الذى كان واقفا على الحدود بمعداته جاهزا لمواجهة اي تهديد يمس الامن القومي المصرى.

وأشار النائب طارق رضوان أن جلسة غد ستكون بمثابة رسالة طمأنينة للشعب المصرى بشأن غزة من خلال منبر الشعب وهو البرلمان المصرى.

جدير بالذكر أعلان مجلس النواب عقد جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة مجموعة من طلبات الأحاطة البرلمانية حول التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.  

وأوضح المجلس أن الجلسة سوف تتضمن مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا حول هذا الموضوع.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب، عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يعرضون طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

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