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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة الصليب الأحمر الدولي تلتقي زعيم حماس في قطر

صدى البلد

التقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في قطر، حسبما أفاد مكتبها في بيان.

وأوضح البيان أن "اللجنة الدولية دعت باستمرار إلى إطلاق سراح الرهائن فوراً، وتصر على السماح لفرقنا بزيارة الرهائن للاطمئنان على أحوالهم وتوصيل الأدوية لهم، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم. ويجب التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بتنفيذ هذا العمل بأمان. وجاء في البيان: "لا تستطيع اللجنة الدولية أن تقتحم المكان الذي يُحتجز فيه الرهائن، ولا نعرف موقعهم".

وأضاف البيان "لا تشارك اللجنة الدولية في المفاوضات التي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وباعتبارنا وسيطًا إنسانيًا محايدًا، فإننا نظل على استعداد لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي توافق عليه أطراف النزاع، كما فعل موظفو اللجنة الدولية في مناسبتين.

مديرة الصليب الأحمر الدولي زعيم حماس في قطر زعيم حماس قطر إسماعيل هنية

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