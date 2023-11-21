أخبار التوك شو| ارتفاع أسعار الذهب.. وتفاصيل طلبات الإحاطة عن موقف الحكومة من محاولات التهجير القسري للفلسـطينيين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

شعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع في الأسعار



أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر بها ذهب بكميات كبيرة وكان هناك شح في الذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري؛ موضحا أن السبب كان تدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الاستثمار وكملاذ آمن وأدى إلى زيادة الطلب وتسبب في ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.

وأضاف إيهاب واصف، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، مؤكدًا أن سوق الذهب هو ما يحدد السعر وهو أول سوق حر في التسعير ولا يخضع للتسعيرة الجبرية، مشددًا على أن سعر الذهب عالميًا وعوامل عرض وطلب وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي محددات لسعر الذهب.

وزير الزراعة: لا يوجد نقص في السلع.. ونعمل على مواجهة التحديات



قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل الفترة الأخيرة أهمية خاصة والعالم كله أصبح يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.

وأضاف "القصير"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها قطاع الزراعة مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه والفقر المائي والتفتت الحيازي والزيادة السكانية وكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.



حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو



كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، تفاصيل برنامجه الانتخابي؛ استعدادا لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرا إلى أنه سيقوم بتخفيف ضريبة القيمة المضافة 14%على بعض السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة واللحوم والبقوليات والسكر والخضروات والدواء والمنسوجات وغيرها لخفض الأسعار.



بكري يكشف تفاصيل طلبات الإحاطة حول موقف الحكومة من محاولات التهجير القسري للفلسـطينيين



كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تفاصيل طلبات الإحاطة حول موقف الحكومة من محاولات التهجير القسري للفلسـطينيين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعمل بمنتهى الحكة والوعي في هذا الأمر الهام.



جيش الاحتلال يخفض عدد قوات الاحتياط المشاركة في الحرب على غزة



أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تخفيض عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



نجلاء بدر: رفضت الكثير من أعمال البطولة المطلقة عشان كنت هخسر كتير



أكدت الفنانة نجلاء بدر، أن أعمالها الفنية تعطيها الخبرة، قائلةً “تجعلني أرى زوايا أخرى لناس أخرى لم أكن أراها، وهذا الأمر يعطيني نضجا”.

بايدن: صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة باتت وشيكة



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوصل لصفقة من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة بات وشيكا، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

دخول 160 مزدوج جنسية إلى معبر رفح قادما من غزة



أفادت فضائية «إكسترانيوز» بدخول أكثر من 3 حافلات تقل أكثر من 160 من مزدوجي الجنسية، قادمين من قطاع غزة إلى معبر رفح.

سأتواجد بغزة.. فريد زهران: فلسطين أول دولة سأزورها لو أصبحت رئيسا للجمهورية



أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنني كنت دائما أردد لو فزت في الانتخابات الرئاسية وأصبحت رئيسا لمصر، سأتوجه في زيارة خارجية للسودان ولكن بعد ما يحدث في قطاع غزة ستكون فلسطين أول دولة سأزورها، وسأتواجد في قطاع غزة.

وقال زهران، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن ما يحدث في فلسطين الآن، هو نتاج أعوام كانت مصر ضعيفة فيها خلال أوقات سابقة.

حازم عمر: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال أول 100 يوم حال نجاحي بالانتخابات



قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه خلال أول 100 يوم في حالة نجاحي سيشعر المواطن بالانخفاض في الأسعار للسلع.

















