شجع المنتج المحلي.. إسعاد يونس تتناول مشروبات غازية على الهواء

خصصت الإعلامية إسعاد يونس، فقرة خاصة للحديث عن المنتجات المحلية، التي أثبتت أنها تنافس المنتجات العالمية ومنها يتفوق على المنتجات العالمية.



وعرضت إسعاد منتج مصري للمشروبات الغازية بجودة المستورد ويمكن أعلى، وقامت بتناول المشروب على الهواء، وأكدت أنها مميز، ولا يحتوي على مواد حافظة.



وخلال الحلقة تحدثت من مسئول من هذه الشركة، والذي أكد أنه يصدر المشروبات الغازية للدول الخارجية، وهناك إقبال كبير على المنتجات المحلية.



وأشار إلي أن المصنع الخاص به في مدينة السادات بالمنوفية، وخلال الفترة الأخيرة هناك طلب كبير على المنتج، وأنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك أحجام كبيرة للمنتج، بناء على رغبة المواطنين.



وتناولت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المشروب بجميع أنعه على الهواء، وأكدت أنها مميزة، ولا تختلف عن الخارجية، بدل المحلية مميزة، لآنها تتمنع بالطعم الطبيعي.



وفي نفس السياق استقبلت إسعاد يونس، مسؤول أكبر شركة للملابس المميزة بمصر، وقال إنه يعمل من الصغر، في هذا المجال، وأن المنتج الخاص به أصبح يطلب في جميع الدول.



ولفت إلي أنه يقوم بتطوير المنتج الخاص به بشكل مستمر، وأن هناك طلب على المنتج المحلي بشكل كبير.

