خالد عبدالعزيز يكشف التحدي الأول له بعد توليه حقيبة وزارة الشباب

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن التحدي الأكبر للوزارة كان الشباب لأنهم كانوا متفاعلين وكانوا في حالة نشاط تامة بايدلوجيات مختلفة، مؤكدًا أن المهمة الأساسية كانت كيف نستفيد من طاقات الشباب لمصلحة البلد.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بقدر الإمكان تم التحدث مع الشباب لاقناع من هم ضد التجربة بالحوار لانها كانت السمة في ذلك الوقت كل شخص يتحدث مثلما يريد ويكتب ما يريد وكانت هي الحالة الموجودة.

وتابع، أنه بحكم عمله في المجلس القومي للشباب وعلاقاته بالاتحادات كان له اتصالات بالشباب وتم فتح وزارة الشاب ومسارحها لجميع التيارات وحاولوا بقدر الإمكان أن تكون الفنون موجودة وقالوا لهم إن الدولة ستستوعب الجميع وحاولوا تهدئة الشارع من هذه الناحية بالحديث أننا على أعتاب مرحلة جديدة ونتمنى أن تكون مميزة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.