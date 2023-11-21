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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إيطاليا تتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

تمكن منتخب إيطاليا من التأهل لمنافسات يورو 2024، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أوكرانيا، مساء الإثنين على ملعب باي أرينا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

بهذا التعادل، أنهى المنتخب الإيطالي مرحلة التصفيات بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع منتخب أوكرانيا الذي حل ثالثا بنفس النقاط، لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح الأزوري، علما بأن إنجلترا تتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

رغم البداية القوية من إيطاليا والضغط العالي والاستحواذ على الكرة، إلا أن المنتخب الأوكراني كان صاحب التهديد الأول بعد مرتدة سريعة وصلت إلى تسيجانكوف الذي أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها دوناروما، وأهدر فيدريكو كييزا فرصة لا تضيع بالدقيقة السابعة، بعد ركنية نفذت على القائم البعيد ليقابلها فراتسي برأسية سقطت أمام المرمى لكييزا الذي سددها فوق المرمى وتضيع فرصة محققة على إيطاليا.

وأطلق سوداكوف تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، أبعدها دوناروما بقبضة يده بعيدا عن مرماه، ليرد الأزوري سريعا عبر باريلا الذي أرسل صاروخا من على حدود المنطقة تألق الحارس تروبين في إبعاده عن مرماه، واستمر اعتماد المنتخب الإيطالي على الركنيات، ففي الدقيقة 28، نفذ ديماركو الركلة من الناحية اليمنى بعرضية قابلها دي لورينزو برأسية خطيرة مرت بجوار القائم، وبعد ثوان فقط، انفرد فراتسي بالمرمى بعد تمريرة ممتازة في عمق الدفاع الأوكراني من كييزا، ليسدد نجم الإنتر كرة أرضية تألق فيها تروبين وتصدى لها ثم شتتها الدفاع، مسلسل إهدار الفرص من الجانب الإيطالي استمر، إذ انطلق كييزا بالجناح الأيسر في الدقيقة 32 بعد تمريرة من ديماركو، ليتوغل داخل المنطقة ويمرر كرة عرضية فشل راسبادوري في متابعتها ليبعدها الدفاع.

قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني، أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب الأزوري تبديلا في خط الهجوم من خلال الدفع بساكاماكا بدلا من راسبادوري، ومرت 12 دقيقة هادئة في الشوط الثاني، وحاول كييزا بعلامته المسجلة التوغل من الجانب الأيسر ليرسل تسديدة مقوسة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحارس أوكرانيا، وكاد مودريك أن يقتل أحلام إيطاليا في الدقيقة 65، بعد خطأ مشترك بين الحارس دوناروما وزميله دي لورينزو اللذين اعتمدا على بعضهما في إبعاد الكرة لتمر ويجدها لاعب تشيلسي الخالي من الرقابة ليسدد كرة تصدى لها حارس باريس سان جيرمان ببراعة.

استحوذ الأوكران على الكرة بعد ذلك وسط محاولات للوصول للمرمى فيما اعتمد لاعبو إيطاليا على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 74، استلم مودريك الكرة بالجناح الأيسر وتوغل وأطلق تسديدة أرضية من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار المرمى، وحاول سوداكوف فك شفرة الدفاع المحكم لإيطاليا من خلال التسديد من بعيد، ليرسل تسديدة أرضية في الدقيقة 89 لكنها وصلت سهلة بمنتصف المرمى لأحضان دوناروما، وأراد مودريك الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 90+3، بعدما سقط داخل المنطقة، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب دون أي مخالفة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وصعود إيطاليا ليورو 2024.

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