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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش فلوس.. إسماعيل يوسف يكشف أسباب رحيل إمام عاشور عن الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

قال إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، إن إمام عاشور أصر بشدة على الرحيل في يناير الماضي بعد وصول العرض الدنماركي، وطلب من الإدارة السابقة الرحيل، وهو ما حدث، وإذا كنت في موقع المسؤولية وقتها لرفضت رحيله في منتصف الموسم لأنه أضر فنيا بالزمالك".

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية: "عند عودة عاشور من الاحتراف لم يكن الزمالك قادرا على دفع المقابل المادي المطلوب من النادي الدنماركي لاستعادته، ولم يكن لدي شك أنه يريد الذهاب للأهلي خاصة أنه عاد وتدرب في الزمالك بشكل طبيعي، وإمام لاعب كبير لكن في قطاع الناشئين لدينا من يمكن أن يعوضه".

قبول استقالة إسماعيل يوسف


وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن مساء الإثنين، قبول استقالة اسماعيل يوسف.

وجاء في البيان الذي أصدره نادي الزمالك مساء اليوم :" - قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، ومصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، ووجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي ".

قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي اكس:" اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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