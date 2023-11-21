رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذكر الدكتور مصطفى محمود أن الاجتماع تناول استعراض لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة والتي أكد فيها رئيس الجامعة على أهمية تدريب الأفراد المسئولين على أعمال السلامة والصحة المهنية وكيفية وسائل الحماية والسلامة، ومراجعة الموقف الحالي لكافة المنشآت من حيث التجهيزات اللازمة للحماية المدنية.

بالإضافة إلى البدء في تنفيذ أهداف وخطط لجنة السلامة والصحة المهنية من خلال الفرق المدربة لتجنب اي خسائر مادية أو بشرية. وذلك بالتعاون مع إدارة الأزمات والطوارئ وفرق الإطفاء والإخلاء والإيواء والصيانة والإسعاف وجمع المعلومات ،ووضع خطة لتنفيذ دورات تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية بمختلف قطاعات الجامعة.

وخلال الاجتماع أوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوى على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستور لانتخابات الرئاسية وتقديم التوعية للعاملين والطلاب بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية .

ووجه رئيس الجامعة بأهمية رفع الوعي بالمبادرات الرئاسية، والتى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة منها "مبادرة حياة كريمة"، وتعتبر أهم المبادرات التى تستهدف المواطن المصرى البسيط لتحسين كافة الخدمات المقدمة، وتوفير له حياة كريمة تليق به ودعم القرى الأكثر احتياجًا وتطويرها، وتوجيه القوافل الطبية والبيطرية والإرشادية لقرى حياة كريمة بمراكز وقرى ومدن الوادي الجديد .

هذا ووجه رئيس الجامعة الاهتمام بالصناعات الحرفية والبيئية وتدريب الكوادر من طلبة الجامعة بهدف تمكينهم اقتصاديًا وخلق فرص عمل متنوعة والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

وفى نهاية الاجتماع قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى الشكر الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة وكلاء الكليات وجميع السادة الحضور لما يقدموه من أنشطة تخدم المجتمع والبيئة بالوادي الجديد.