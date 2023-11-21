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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط عشرات المصابين.. زلزال عنيف يضرب إيران | فيديو

زلزال يضرب ايران
زلزال يضرب ايران

أعلنت إيران اليوم، الثلاثاء، إصابة 25 شخصا جراء زلزال ضرب مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.


ووفقا  لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، قال مدير مستشفى بالمدينة، محمد رضا ميرادي، إن "الزلزال الذي وقع فجر اليوم بمدينة زاهدان أسفر عن 25 إصابة معظمها حالات طفيفة تمت معالجتها فورا".


وأوضح أن الإصابات حدثت أثناء تدافع المواطنين للهرب من منازلهم، مشيرا إلى أنه تمت معالجتها من الكوادر الطبية في المستشفى.


وفي سياق اخر، سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق  حدوث هزة أرضية جنوب شرق العاصمة بغداد".

وفي بيان لها قالت وزارة النقل العراقية  "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:02:12 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجات وتبعد (35) كم جنوب شرق العاصمة بغداد".

وذكرت الوزارة في بيانها قائلة  " المواطنين شعروا بالهزة ولم ترد أي خسائر تذكر".

الرصد الزلزالي بلوشستان ايران رصد الزلزال حدوث هزة أرضية سيستان وبلوشستان

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