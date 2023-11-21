الاحتلال قصف منزله بلا رحمة.. طاقم مستشفى شهداء الأقصى يودع طبيب

في اليوم ال46 من الحرب العدوانية، يواصل الاحتلال الصهيوني استهداف المدنيين بل والطواقم الطبية بما يرقى الى جرائم حرب وفق ما أفادت منظمة هيومان رايتس واتش.



وقام قبل قليل الكادر الطبي في مستشفى شهداء الأقصى بتوديع زميلهم الطبيب أيمن صالحة الذي ارتقى شهيدا بعد استهداف منزله في قطاع غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وبحسب صحيفة فلسطين، تقترب المنظومة الصحية في قطاع غزة على الانهيار الكامل، إذ خرج حتى الثلاثاء 28 مستشفى عن الخدمة من إجمالي 35 مستشفى وفق أرقام رسمية.

وخرجت المستشفيات من الخدمة ، إما بسبب القصف الجوي الإسرائيلي أو اقتحامها وإخلائها أو جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، لكن الضرر الأكبر على المستشفيات يتركز بمحافظتي غزة وشمال غزة، المحاصرتين بعملية عسكرية برية، أطلقها الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر الماضي، والتي خرجت أغلبها من الخدمة أو أنها على وشك إغلاق أبوابها في وجه المرضى والمصابين.

أما المحافظات الثلاث الجنوبية فليست أفضل بكثير، حيث تعرضت الكثير من مستشفياتها لقصف جوي، وعانت من نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والاكتظاظ الشديد بفعل النزوح من الشمال، والحصار الإسرائيلي المطبق منذ 7 أكتوبر، ما أدى إلى خروج الكثير منها عن الخدمة.