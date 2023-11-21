بينها مصر.. مصدر بالخارجية التركية يكشف عن تحرك دولي ضد الاحتلال



قال مصدر بوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن مجموعة تشكلت حديثا مكونة من مسؤولين كبار من عدة دول إسلامية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وسيزور المسئولون الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وآخرين للحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المصدر إن المجموعة ستلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارتين لبريطانيا وفرنسا يوم الأربعاء.

وتضم المجموعة وزراء خارجية وممثلين عن مصر و تركيا وقطر والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكشف المصدر لرويترز "الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال هو إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.".

