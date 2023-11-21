سيولة على الدائري .. تفاصيل الحالة المرورية بأهم الطرق والمحاور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة الطرق بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة إلى مدينة نصر وشارع رمسيس، الذي يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا وصولا إلى غمرة، وتظهر كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، بينما توجد سيولة مرورية في شارع بورسعيد بدءًا من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

هناك سيولة مرورية على الطريق الدائري بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي كانت مقامة أثناء تركيب «الكمر الحديدي» عند منطقة البراجيل، وهذا ما أدى إلى تخفيف الضغط عن المهندسين ومحور صفط، علاوة على من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو.

تظهر كثافات مرورية في شارع الهرم وتزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وتتباطأ حركة السيارات، وهناك كثافات مرورية أمام السيارات المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني، بينما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، كما توجد كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة.



