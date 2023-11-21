مفاجأة.. بن جفير ورقة الاحتلال الجديد لتعطيل اتفاق الأسرى

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير أصدر بيانا حذر فيه من صفقة تبادل الرهائن.

ونقلت عنه قوله: "أنا قلق للغاية لأن هناك حديث عن بعض الصفقات. لقد تم إبعادنا، ولا يتم إخبارنا بالحقيقة الشائعات تشير إلى أن إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأً فادحاً على غرار صفقة شاليط”.

وفي اتفاق عام 2011 ، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1000 أسير فلسطيني كانت تحتجزهم مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقال بن جفير، بحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، إن إسرائيل قد تكون على وشك إبرام “صفقة قد تجلب كارثة”.

وبالأمس كان بن جفير متورطا في جدالات غاضبة مع عائلات الرهائن لدى حماس .