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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية تحصد جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة 2023

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة لعام 2023 في فئة "المتنزهات والترفيه"، المُقدمة من الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في الشرق الأوسط، والجمعية العلمية السعودية لعمارة البيئة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته مجلة المناظر الطبيعية، وأقيم في 15 نوفمبر الجارى بدبي.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن حفل توزيع الجوائز، شهد تكريماً خاصاً لشركة دار الهندسة - التى قامت بتصميم المشروع -، وذلك لاعتماد المصممين على استخدام النباتات المحلية والتقنيات المبتكرة لحماية البيئة، وتعزيز رفاهية المجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيستمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الوزير، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التقنيات المبتكرة الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الحدائق المركزية الدكتور عاصم الجزار

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