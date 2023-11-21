وصفة جديدة من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل المقلوبة بالسمك الفيليه

مقلوبة السمك من الوصفات الجديدة وتشتهر بالمطبخ الفلسطيني، وتتميز طبخة المقلوبة مع قطع سمك الفيليه الشهي، بالعديد من الفيتامينات والمعادن لذا قدميها بجانب السلطات، وفيما يلي خطوات عمل مقلوبة السمك.



طريقة عمل المقلوبة بالسمك الفيليه:



المقادير:

‏- 1 كيلو سمك فيلية

‏- 2 كوب أرز بسمتى مغسول ومصفى

‏- ¼ 2 كوب مرقة سمك او دجاج

‏- 1 كوب خضار مشكل مجمد

‏- 2 معلقة كبيرة زبدة مذابة

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ½ كوب لوز مقشر

‏- ½ معلقة صغيرة زعفران

‏- زيت للقلى



طريقة التحضير:

في مقلاة غير لاصقة سخني الزيت وقلي شرائح السمك حتى يتغير لونها من الجهتين.

انشليها من الزيت وضعيها على ورق ماص للمادة الدهنية.

قلي الوز في ذات الزيت ثم ضعيه على ورق ماص للمادة الدهنية.

في وعاء ضعي مرق السمك وأضيفي إليه الأرز البسمتي.

عندما يغلي المرق غطي القدر وخففي النار إسلقي الأرز لـ10 إلى 15 دقيقة .

أطفئي النار واتركي المرق يغلي لـ10 دقائق إضافية.

إرفعي الغطاء وأضيفي الملح الزبدة والزعفران.

أضيفي الخضار واخلطيها مع الأرز.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

صفي شرائح السمك في أسفل قالب فرن دائري.

أسكبي فوقها الأرز والخضار واضغطي عليها جيداً.

أدخليها إلى الفرن لـ5 دقائق ثم أقلبي القالب في صحن التقديم.

ثم زيني الطبق باللوز المقلي.