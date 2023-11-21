أول تحرك.. إيلون ماسك أمام القضاء بسبب اليهود ومقولة لهتلر

رفعت منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون موسك دعوى قضائية ضد مجموعة ضغط ذات ميول يسارية اتهمت الموقع بالسماح بنشر منشورات معادية للسامية بجانب الإعلانات.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها X أن شركة Media Matters for America "تلاعبت" بالبيانات في محاولة لتدمير المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوقفت الشركات بما في ذلك Apple وDisney وIBM وComcast الإعلانات على X مؤقتًا منذ أن أصدرت هيئة الرقابة تحليلها.

وبعد أن هدد ماسك بالدعوى القضائية، وصفته شركة “ميديا ماترز” بأنه متنمر، وقالت المجموعة الأسبوع الماضي إن الإعلانات ظهرت على X إلى جانب المنشورات الداعمة للنازية، مثل اقتباسات لهتلر وإنكار الهولوكوست.

بشكل منفصل، اتُهم ماسك نفسه الأسبوع الماضي بتضخيم مجاز معاد للسامية على المنصة، تقول الدعوى المرفوعة في تكساس يوم الاثنين: “قامت شركة ميديا ماترز بتصنيع صور عن قصد وبشكل ضار تصور منشورات المعلنين على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة X Corp بجانب محتوى للنازيين الجدد والقوميين البيض”.

"صممت شركة ميديا ماترز كلاً من هذه الصور وإستراتيجيتها الإعلامية الناتجة لإبعاد المعلنين عن المنصة وتدمير X Corp.

في الوقت نفسه، أدانت الرئيسة التنفيذية لشركة X، ليندا ياكارينو، تقرير ميديا ماترز، وقال X في الدعوى القضائية إن إعلانات Comcast وOracle وIBM ظهرت فقط مع محتوى يحض على الكراهية، ولم يظهر أي مشاهد آخر.