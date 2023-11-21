مؤتمرات وفعاليات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتواصل في محافظات الجمهورية

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن العمل مستمر في تنظيم العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة لمرشحها في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل عدد من المحافظات.

وأكدت الحملة، أنه استكمالاً لإبراز مؤتمرات الدعم والتأييد لجميع الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض معا عددا من فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين 20 نوفمبر 2023.

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانتا قطاع الأعمال والسياحة المركزيتان بحزب مستقبل وطن مؤتمراً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتأكيد أهمية المشاركة الايجابية و الفعالة.

- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية مؤتمراً حاشداً بإستاد الإسماعيلية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم تأكيد ضرورة مشاركة المرأة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

⚫حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة أسوان بحزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- ‏نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن ندوة توعوية نسائية بمركز سنورس لإعلان الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي، وتأكيد أهمية دور المرأة المصرية، كما قاموا بعرض بعض إنجازات المرشح.

- ‏نظمت أمانة ببندر الفيوم بحزب حماة الوطن لقاءً جماهيريا من أجل دعم المرشح عبد الفتاح السيسي وتأكيد أهمية المشاركة الايجابية و الفعالة.

- ‏ نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بالحزب مؤتمراً حاشداً بمركز سنورس لإعلان الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال نهضة مصر داخلياً وخارجياً.

⚫ حزب الإصلاح والنهضة

- أطلقت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية مبادرة مصر تختار الرئيس وتنظيم مؤتمر شبابي لزيادة وعي الشباب وتشجيعهم على المشاركة الايجابية والفعالة في العملية الانتخابية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مسيرة شبابية حاشدة ضمن فعاليات حملة “مصر تختار الرئيس”، وذلك لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

- نظمت أمانة ‏حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة “مصر تختار الرئيس”، وتم الالتقاء بعدد من القيادات الشعبية محافظة البحيرة لتأكيد دعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي وأهمية المشاركة الإيجابية والفعالة.

⚫حزب المصريين الأحرار

- نظمت أمانة حزب ‏المصريين الأحرار بالإسكندرية مؤتمراً جاهيرياً بمنطقة محطة الرمل لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

⚫ حزب مصر الحديثه

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية مؤتمراً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمركز فاقوس، لاستعراض إنجازات المرشح عبد الفتاح السيسي، وضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

⚫النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا بمدينة ميت غمر بمشاركة الآلاف من عمال الغزل لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

⚫الاتحاد العام لشباب العمال

- نظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الفيوم لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.