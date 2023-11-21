مصرع 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 صحفيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

أفاد التليفزيون اللبناني، بمقتل امرأة مسنة، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩بصاروخ موجه بعيد المدى حيث استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وحسب بيان الحزب، فإن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة ، وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.