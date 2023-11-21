مصرع 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 صحفيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
أفاد التليفزيون اللبناني، بمقتل امرأة مسنة، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجه بعيد المدى حيث استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.
من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
وحسب بيان الحزب، فإن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة ، وكذلك ردًا على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.