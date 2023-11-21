سقوط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 41 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "19 سنة" وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "11 سنة" وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 29 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "41 سنة" وكفالات مالية.

كما تم ضبط (مزارع) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 47 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "39 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.