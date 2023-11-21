جامعة القاهرة تقيم ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للراحل جابر عصفور

تنظم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري لـ الدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، وذلك في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.

‏ وتستضيف الندوة نخبة من كبار الأساتذة والمفكرين، وتأتي هذه الندوة في إطار المشروع الفكري الذي أطلقته الجامعة حول تطوير العقل المصري وطبقًا لوثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي كبير عام 2017 بحضور كامل تشكيل مجلس الثقافة والتنوير الذي كان الدكتور جابر عصفور أحد أبرز أعضائه.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور واحد من أبرز أساتذة الأدب العربي والمفكرين المصريين، وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير الثقافة المصرية، كما سبق أن أقامت الجامعة عنه مجموعة من الندوات نظرا لدوره الفكري البارز، كما أطلقت الجامعة والكلية اسم الراحل على أكبر مدرج بالكلية، وشهد هذا المدرج تنظيم النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة بعنوان تطوير الوعي الوطني.