عصام صفي الدين: «العمارة الشعبية» يستعرض مسيرتي في الحفاظ على التراث العمراني

قال المعماري الدكتور عصام صفي الدين، إن معرض «العمارة الشعبية»، الذي ينظمه له الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، يوم 26 نوفمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون، يتناول العديد من الأعمال والإنجازات الكبيرة التي قدمها على مدار تاريخه.

وأضاف صفي الدين في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن الهدف من المعرض إبراز دوره في الحفاظ على التراث المعماري عبر سنين طويلة خاض فيها الكثير من التجارب، ونفذ فيها مشروعات مختلفة.

ولفت إلى أن المعرض يستعرض ملامح وصور، كافة المواقع الثقافية التي قام بتنفيذها، وكذلك علاقته بكافة وزارء الثقافة بداية من ثروت عكاشة، وصولا إلى وقتنا الحالي، فضلا عن مقترحاته الثقافية على الفنان فاروق حسني وزيرة الثقافة الأسبق وقت تواجده بالوزارة.

وأوضح أن المعرض يعرض نماذج متعددة ومتنوعة من العمارة الشعبية في محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى أن مفهوم العمارة الشعبية هي التي بناها الشعب المصري لا المعماريين المتخصصين، وهي تمثل البيئة التي تتواجد بها مثل الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد، وتعكس بيئة المجتمع الذي أنتج هذا النوع من العمارة.

ويستمر المعرض لمدة 4 أيام، ويختتم يوم 30 نوفمبر، بندوة مهمة تتناول موضوع العمارة الشعبية، والهوية البصرية للمدن المتنوعة، ومدى تعبيرها عن ثقافة البشر، الناتجة عن علاقة الإنسان بالمكان.