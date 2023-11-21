الأوراق المطلوبة للسفر إلى الحج| تعرف عليها

يسعي الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة الحج إلى تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج فضلا عن إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية اللازمة والتي يجب على الفائزين بالحج تحضيرها.



خطوات استكمال أوراق القائزين بقرعة الحج 2024:

وهناك مجموعة من الخطوات التي يلزم على الفائزين فى قرعة الحج 2024 القيام بها والتي تتضمن تجهيز بعض الأوراق للضرورية ودفع التكاليف والرسوم المحددة وذلك استعدادا للسفر.

وتشمل المستندات اللازمة من أجل الاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج ما يلي :-

- ضرورة جواز سفر دولى لكل فائز

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل من شهـادة التحـصين Qr-code بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات كوفيد – 19

- كما تتضمن المستندات المطلوبة البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة لتطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي

- وتشمل أيضا الأوراق المطلوبة تقرير طبى مُعتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عن الفائز.

- كما تشمل أيضا فيش حج لكل فائز بالقرعة من المحافظات.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة لكل من في فترة التجنيد

- 3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6، مع مراعاة الآتي ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون

- تصاريح السفر لمن يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

الفحوصات الطبية اللازمة

- شهادة التحصين (Qr-code) التى تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا

- يتم أخذ شهادات تطعيم الالتهاب السحائي، والحصول على شهادة سارية المفعول له تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر مباشرة، ولا تزيد على 3 سنوات .

ويمكن الحصول علعليها من مكاتب التطعيم الدولية بكل محافظة.

- كما يجب الحصول علي شهادة صحية تفيد التطعيمات والفحوصات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مع توقيعها وختمها من المستشفى الحكومية.