دفاع النواب: جميع أجهزة الدولة مستعدة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدوده واراضيه

اشاد النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بالتحركات المصريه التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعدت الـ 40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن بهدف ايقاف الحرب علي غزة ، واجهاض المخطط الصهيوني بدعوة الفلسطينين الي التهجير القسري من غزة الي سيناء .

واضاف وكيل دفاع البرلمان في تصريحات له عقب الجلسة العامه اليوم ، بانه حال المساس بالسيادة المصريه فان الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لحماية الامن القومي المصري ، وان جميع اجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدودة واراضيه .

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة للمصريين " اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لاتقهر وارادة شعبيه فولاذيه "



وتابع ابراهيم المصري بان بيان رئيس الوزراء اليوم امام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضيه الفلسطينيه واجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف الي افراغ القضيه الفلسطينيه وانهائها .

ولفت ابراهيم المصري بان الجهود المصريه لتنمية سيناء لن تنتهي ومصر أنفقت ٦١٠ مليار جنيه في 10سنوات مصر لديها خطط لاستثمارات ب٤٠٠ مليار جنيه في سيناء لتكون مركز لوجستيا عالمياً .