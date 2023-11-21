نائبة: نحن أمام إبادة جماعية وجرائم يندي لها جبين الإنسانية في غزة

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، أنه أوجه التحية للعظماء الصامدين على الأراضي الفلسطينية، والذين ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن وطنهم، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت أميرة صابر، خلال كلمتها التي ألقتها بجلسة البرلمان، بوجود رئيس الوزراء، أن أمننا الإستراتيجي متعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن النظام الدولي لا يستطيع أن يحقق قراراته الدولية، وحل القضية الفلسطينية.

وتابع النائبة أميرة صابر، أن إسرائيل ترتكب كافة الجرائم بالأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن العواصم الأوروبية داعمة للقضية الفلسطينية على الرغم من أن حكومات تلك الدول تؤيد الكيان الصهوني.

أصبح ضرورة إنسانية

وأشارت أميرة صابر، إلى أنه نحن أمام إبادة وجرائم يندي لها جبين الإنسانية كلها، مؤكدة أن وقف

إطلاق النار أصبح ضرورة إنسانية.