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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حنفي جبالي: موقف أعضاء النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال  المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن الجلسة جاءت بناءً على 16 طلب إحاطة مقدمة لرئيس مجلس الوزراء من أجل حضوره ومناقشته في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تصاعد الأحداث في غزة.

وأضاف «جبالي»، خلال حواره مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الطلبات مقدمة من النواب من مختلف الأحزاب والاتجاهات والمستقلين، وهذا الموقف يتماشى مع موقف مصر.

وأضاف أن طلبات الإحاطة مقدمة من نواب الشعب، وبالتأكيد هذا هو اتجاه الشعب المصري.

 

دعم القضية الفلسطينية

وتابع: «هذا الاتجاه يتماشى مع القيادة والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وموقف الدولة تجاه ذلك ثابت لا يتزحزح ولا يتغير».

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء التهجير القسري للفلسطينيين الحكومة

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