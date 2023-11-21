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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ڤاليو تبرم اتفاقية شراكة مع كازيون لتقديم حلول تمويل ميسرة للعملاء

فاليو
فاليو

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع كازيون، واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في مصر، لتوفير باقة واسعة من حلول التمويل الميسرة لقاعدة واسعة من عملاء كازيون. 
 

وتتطلع كلا الشركتين إلى تعزيز الجهود لتوفير تجربة تسوق سلسة وإتاحة المنتجات بأسعار معقولة لشريحة واسعة من العملاء، وذلك عبر دمج خدمة "U" للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) التابعة لڤاليو بشبكة المتاجر الواسعة الخاصة بشركة كازيون. 

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وآثارها على المستهلكين، فهي تهدف إلى تزويد العملاء بحلول سلسة لمواجهة تلك الآثار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز تجربة الشراء للعملاء.


وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، على اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع كازيون والتي من شأنها دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الشمول المالي في أنحاء مصر. وأشار إلى أن الرؤية المشتركة للشركتين سوف تمكن ڤاليو من خدمة ملايين العملاء في 19 محافظة عبر تقديم حلول دفع تلائم احتياجاتهم الفريدة. 

وشدّد حسونة على أن تضافر الجهود بين ڤاليو وكازيون سوف يساهم في تنمية المجتمعات المحيطة وتعزيز قدرتهم المالية، وذلك من خلال تواجد حلول دفع مريحة في نقاط البيع الخاصة بشركة كازيون.


ومن جانبها أعربت تغريد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة كازيون، عن سعادتها بتوقيع هذه الشراكة، مشيدةً بتأثيرها الإيجابي على العملاء وقدرتها على تسهيل الأعباء المالية اليومية. وشدّدت على أن هذا التعاون يتوافق تمامًا مع رؤية كازيون في تحسين نمط حياة ملايين المصريين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في التوسع بنطاق عملاء شركة كازيون.


ومن الجدير بالذكر أن كلا الشركتين تدركان أهمية هذا التعاون لتقديم حلول مناسبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء، والتزاماً منهم بتلبية متطلبات السوق دائم التغير. فقد أصبحت مثل هذه الشراكات أكثر انتشاراً، حيث تسعى الشركات لتقديم حلول مبتكرة لتوفير حلول دفع مريحة بهدف تخفيف الأعباء المالية على العملاء.

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