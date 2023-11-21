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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر حاشد للمعلمين ببني سويف لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

نظمت نقابة المهن التعليمية ، مؤتمرا حاشدا فى محافظة بنى سويف، لتأييد المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المعلمين على النزول إلى صناديق الاقتراع ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، وحضر اللقاء ألاف المعلمين ببنى سويف ، وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين بالمحافظة، بمشاركة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وهيئة مكتب النقابة العامة، بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف ، ومصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية ببنى سويف. 

 

وبدأ المؤتمر بعرض فيديو يتضمن جهود التنمية فى شتى المجالات التى حدثت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة فى صعيد مصر ، ومن بينه ماتم فى مجال التعليم ، وتطوير وتحسين الخدمات النقابية للمعلمين، وتعريفهم بالخدمات الجديدة. 

 

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين ، فى كلمته أمام المؤتمر ، إن هذا اللقاء يأتى فى حب وطننا الغالى مصر ، نسعى من خلاله للتأكيد على أهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما صادقا لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة. 

وأوضح "الزناتي" أن النقابة العامة للمعلمين ، وهى تعرض اليوم عليكم جانبا من إنجازاتها لابد أن تذكركم إن هذه الإنجازات هي جزء قليل من إنجازات عملاقة تحققت على أرض مصر ، بسواعد أبنائها المخلصين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للصعيد نصيب كبير منها.

وطالب الزناتى أن يكون المعلمين قدوة داخل المجتمع بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع ، لنثبت للعالم أننا مؤمنون باختياراتنا ، وقادرون على استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، فى كلمته أننا ندعم قرارات الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على حياة كريمة لكل المصريين.

حضر المؤتمر ياسر عرفات الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين، وسيد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان ، والشيخ سعيد سعد مدير الدعوة بأوقاف بني سويف، والقمص بيمن لوقا ممثل الكنيسة المصرية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، ومجالس إدارات اللجان النقابية للمعلمين على مستوى المحافظة. 

وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من المعلمين بمحافظة بنى سويف، وانتشرت لافتات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولافتات تطالب بالنزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت الإيجابى ، بهدف خروج الانتخابات الرئاسية بالصورة المشرفة التى تليق بالوطن.

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السيسي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة

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