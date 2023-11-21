شباب المصريين بالخارج: 3 آلاف عضو يكثفون جولاتهم للدعاية لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو من المصريين بالخارج في مختلف دول العالم، يكثفون جولاتهم علي أبناء الجاليات المصرية لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وأكد "حسين" أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضاءه فى دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسيه وإظهار صورة مصر الحضاريه والتكاتف حول وطننا والقياده السياسيه فى تلك المرحله المهمه من عمر الوطن.

وأشار إلي أن جميع أعضاء الاتحاد في مختلف دول العالم ، عقدوا العزم علي تكثيف تواجدهم وسط الجاليات المصرية في البلدان المقيمين بها ،لافتا الي الاتحاد لديه ممثلين في مختلف البلدان الأوربية وامريكا والخليج العربي .



وأوضح أنه تم إعداد خطة لحشد المصريين بالخارج ، من خلال التوعية بالمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري المهم، خاصة أن المشاركة واجب وطني ، ويجب علي الجميع تلبية نداء الوطن ، والالتفاف حول القيادة السياسية .

من جانبه قال النائب سيد سمير ، نائب رئيس الاتحاد، إن أبناء الجاليات المصرية يقدرون الدور الوطني الكبير، الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من أجل الحفاظ علي الدولة المصرية ، وهو ما نجح في تحقيقه ، وأصبحت البلاد تنعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود القيادة السياسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجري في الخارج ايام الجمعة والسبت والأحد ، الذي يوافق الاول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

