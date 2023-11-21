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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية

مبابي
مبابي

قال سعد اللذيذ نائب رئيس إدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن الهلال لن يستطيع تعويض البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما نفى بشكل قاطع وجود مفاوضات سابقة مع كيليان مبابي مهاجم فرنسا بدلا من ليونيل ميسي.

وأصيب نيمار، الذي انضم للهلال هذا الموسم من باريس سان جيرمان في صفقة قياسية للدوري مقابل 90 مليون يورو (98.57 مليون دولار)، بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

ويخضع اللاعب البرازيلي البالغ عمره 31 عاما للعلاج، ومن المتوقع عدم عودته للمشاركة هذا الموسم.

وأضاف اللذيذ خلال برنامج «كورة» بمحطة «روتانا خليجية» أنه «في الوقت الحالي لا يوجد ببرنامج الاستقطاب إمكانية التعويض، فهذا ليس متاحا الآن لكننا نعمل عليه من أجل المستقبل، لجنة الاستقطاب تعمل على التأمين للاعبين ضد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى وقت للتعافي أو التي تؤدي إلى عجز دائم».

وتتولى لجنة الاستقطاب برابطة الدوري عملية التعاقد مع اللاعبين الجدد المنضمين للدوري السعودي منذ بداية الموسم الحالي، ويجب أن يكون ذلك ضمن الميزانية المحددة لكل فريق.

ونفى اللذيذ أن يكون الهلال تفاوض مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية في محاولة لتعويض ميسي الذي فضل الرحيل إلى إنتر ميامي الأميركي.

ودخل الهلال في مفاوضات طويلة مع ميسي، الذي كان وقع عقدا ليكون سفيرا للسياحة السعودية في العام الماضي، وأشارت وسائل إعلام إلى أن الفريق السعودي حاول إغراء اللاعب بعقد بنحو مليار دولار.

لكن في النهاية فضل قائد الأرجنتين البالغ عمره 36 عاما الانتقال إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وجاء استبعاد باريس سان جيرمان لمبابي، الذي أعلن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وسط تقارير حول رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، ليفتح الباب أمام تكهنات إعلامية بوجود مفاوضات مع الهلال، لكن بطل الدوري الفرنسي أعاد اللاعب البالغ عمره 24 عاما إلى التشكيلة بعد بداية سيئة في الدوري وتأكيده أنه سيمدد عقده حتى 2025، لكنه لم يوقع حتى الآن.

وقال اللذيذ: «سأتحدث بشكل عام، فهناك الكثير من اللاعبين الذين لا يبحثون عن المال ويتحدثون إلى أسرهم قبل اتخاذ القرارات، وإدارة الهلال بذلت جهدا كبيرا في محاولة التعاقد مع ميسي، وبعض اللاعبين الذين رفضوا الانتقال إلى السعودية في الصيف كان بسبب رغبتهم في استمرارهم مع أنديتهم أو تفضيلهم العمل مع مدربين معينين، والبعض تحدث عن إمكانية المجيء بعد عامين».

وأضاف: «أؤكد أن الهلال لم يتفاوض مع مبابي، يجب على الأندية الحصول على موافقة لجنة الاستقطاب قبل الدخول في مفاوضات مع أي لاعب».

ويتصدر الهلال، الذي سيواجه الحزم السبت المقبل، الدوري السعودي برصيد 35 نقطة متقدما بأربع نقاط على النصر قبل مواجهتهما في أول ديسمبر.

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