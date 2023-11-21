الشباب والرياضة: التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية نموذج يُحتذى به

أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعلاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، التي تمتد إلى أكثر من 25 عامًا، مضيفا أن التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية يعد نموذجاً يُحتذى به في كل القارة الإفريقية.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، اليوم /الثلاثاء/، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور كيم جين يونج المدير الإقليمي للوكالة، ولفيف من قيادات الوزارة والوكالة الكورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتطرق الاجتماع إلى استعراض ومناقشة مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يخطط مكتب كويكا مصر لبدء شراكة طويلة الأمد مع وزارة الشباب والرياضة في المجالات التالية: التطوع والتأهيل من أجل التوظيف والمشاركة الشبابية في تنمية المجتمع والمساواة بين الجنسين ودعم الفئات ذات الأولوية (ومنهم ذوي الهمم)، والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة مثال كياني والحجز الإلكتروني.



وتم عرض برامج التطوع بالوزارة وخاصة برامج المتطوعي الأجانب الذي تتبناه الوزارة من خلال مشروع "شباب يدير شباب"، وأندية التطوع بمراكز الشباب والجامعات وأندية الفتاة، والبرنامج الدولي للتطوع في مصر، والمجالات والأنشطة التي ترتكز عليها الوزارة حاليًا لدعم الشباب وخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب كمراكز الشباب خدمة مجتمعية، والتأهيل من أجل التوظيف رائدات الأعمال والتكوين المهني وأندية السكان، وبرامج التعليم المدني، مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، بالإضافة إلى برامج التطوع الكوري بمراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم، وبرامج من جانب الوكالة الكورية للتعاون الدولي.



وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتي المجالات.



وأشار وزير الرياضة إلى أنه منذ 1998 تساند الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" مصر في تنفيذ برامجها ذات الأولوية خاصة في مجال: التحول الإلكتروني ورقمنة الخدمات الحكومية، والتنمية ودعم الشباب، وتقديم برامج التدريب الفني للشباب في مصر، وتمكين المرأة والفئات ذات الأولوية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره الكبير للوكالة الكورية للتعاون الدولي، وجهودها الكبيرة والدؤوبة في مصر، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء المستهدف مع الوزارة في مختلف البرامج التي تقدمها الوكالة والبرامج التي ستعمل عليها من الوزارة.



من جانبها، قالت المدير الإقليمي للوكالة، كيم جين يونج -وهي أول مديرة امرأة يتم تعيينها لمكتب "كويكا" مصر- إن الوكالة تعمل بجهد على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات، كما تسهم بدور كبير في تطور العلاقات التنموية ونقل الخبرات التكنولوجية وبرنامج التطوع الكوري.



و"كويكا" هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مكرسة لتنفيذ برامج المنح وتهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم، وتعمل مع عدد من الوزرات والمؤسسات؛ منها: وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الصحة والسكان، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (وزارة الخارجية).

