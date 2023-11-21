إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

توقف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء مروره على طريق شبرا- بنها الحر، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة.



وتابع المحافظ حالة جميع الركاب ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزي والذي بلغ عددهم 10 مصابين، مُكلفًا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل اللازم لهم، ومن الجدير بالذكر أنه تمت مشاركة 5 سيارات إسعاف في نقل ونجدة المصابين في الحادث.



كما كلفَّ الهجان مسؤولي المرور بمتابعة الحادث، ورفع السيارة من الطريق لعدم إعاقة حركة المرور .