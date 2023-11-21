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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنستمر في الضغط على حماس

صدى البلد

قال رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، المناورة البرية تخلق ظروفًا أفضل لإعادة الرهائن من قطاع غزة.

وأكد رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده في قطاع غزة، الاستمرار في الضغط على حركة حماس، بحسب البيان الذي نشره المتحدث بإسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وزعم الجنرال هاليفي خلال حديثه لقوات الاحتلال في غزة "أنتم تؤدون عملاً رائعًا، والذي يثير حقًا الإعجاب، وقد تصرفتم هنا بقوة مما ألحق ضررًا فادحًا للغاية بكتيبة بيت حانون الحمساوية، إن الطريق أمامنا ما زال طويلاً، لكننا ملزمون بقطع هذا الطريق وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنجازات حقًا بمعنى كل من تفكيك حماس عسكريًا وسلطويًا وإتاحة الأمان حولنا في هذه المنطقة وفي بلدات منطقة الغلاف، وكذلك إعادة المخطوفين".

وتابع: كل هذه الأمور تعمل مع بعضها، وعليكم أن تدركوا بأن العمل الذي تؤدونه في هذه المناورة يخلق ظروفًا أفضل لإعادة المخطوفين وهو يضر بحماس، ويخلق الضغط ونحن سنستمر في ممارسة هذا الضغط

رئيس أركان جيش الاحتلال الضغط على حماس الجنرال هرتسي هاليفي قطاع غزة

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