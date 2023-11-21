الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس المقبل.. تفاصيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية انه من المقرر الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس أو الجمعة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه عقب موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتوقعة على صفقة الأسرى مع حركة حماس، سيتم منح يوم لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أن يتم تنفيذها ميدانيا.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن اجتماعًا لمجلس الوزراء سيعقد الليلة في الساعة 8:00 مساءً وذلك على خلفية أن هناك صفقة أسرى مع حماس.

وجاء في بيان: "في ضوء التطورات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى - سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي في الساعة 6:00 مساء، ومجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في الساعة 7:00 مساء، والحكومة في الساعة 8:00 مساء".

وبحسب القانون الإسرائيلي فإن الحكومة وحدها هي التي يحق لها اتخاذ القرار بشأن صفقات إطلاق سراح الأسرى من السجون.