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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. إزالة 994 حالة تعد على مساحة 66 فدانا

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة عدد من الحالات بمدينتي بنها والقناطر الخيرية وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتمكنت الحملة من إزالة ثلاث طوابق  مخالفة على مساحة ١٧٠ م2  خلف الجوازات القديمة بمدينة بنها، كما تم إزالة أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة ٨٠٠ متر مربع بقرية شلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالات تمكنت منذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر من إزالة عدد (994 حالة) على مساحة (66 فدان و20 قيراط و3 سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (507) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (58953م2) وتم تحرير عدد (450) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة) .

وقد شددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية .

يذكر أن المحافظة قد  أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .

القليوبية محافظ القليوبية بنها القناطر الخيرية الجوازات القديمة

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