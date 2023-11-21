التنسيقية تلتقي أهالي حلايب وشلاتين.. وتستمع لمطالبهم من الرئيس القادم

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشيوخ وعائلات قرى حلايب وشلاتين، واستعرض الوفد خلال اللقاء محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع العمل على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

واستعرض شيوخ وشباب حلايب وشلاتين مجهودات الدولة في تحقيق الأمن والحفاظ عليه في المناطق والقرى المختلفة بجانب الاهتمام بالتنمية من خلال توفير بنية تحتية مناسبة.

كما عرض عدد من الحضور مطالبهم من الرئيس القادم أمام وفد التنسيقية، وتناولوا الحديث عن مقترحات لتنمية حلايب وشلاتين، وضرورة استكمال خدمات البنية التحتية، بجانب خلق آليات لإيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمنطقة وأهلها تتعلق بمهاراتهم في التنقيب واستخلاص المعادن.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من محمد صلاح ونيفين اسكندر وكريم عبد العاطي ومحمد أبو النجا ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.