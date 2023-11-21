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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موفد إكسترا نيوز: 50 شاحنة مساعدات لغزة.. واستقبال 17 حالة إصابة

صدى البلد

قال هشام عبدالتواب، موفد قناة إكسترا نيوز، إن العمل جار بمعبر رفح منذ صباح اليوم لمتابعة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية باستمرار للجانب الفلسطيني، حيث دخلت 50 شاحنة مساعدات منذ صباح اليوم، بينما دخل أمس 70 شاحنة.

وأضاف "عبدالتواب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن شاحنات الوقود تدخل هي الأخرى بشكل متواصل لقطاع غزة منذ اليوم الأول لدخول أول شاحنة وقود قبل 6 أيام والتي كانت محملة بـ 24 ألف لتر من السولار، ودخلت اليوم شاحنتين للوقود ليصل حجم الشاحنات التي دخلت إلى 11 شاحنة لقطاع غزة.

وأشار إلى أن معبر رفح مستمر في استقبال المصابين من قطاع غزة بشكل متواصل، وتُعْمَل الإسعافات الأولية وتقييم الحالات وتحويلها لمستشفيات عدة، واستقبل المعبر اليوم 17 حالة إصابة من قطاع غزة، منهم سيدة في حالة حرجة، ووضعت على جهاز تنفس صناعي، وانتقلت ومعها فريق طبي كامل لمستشفى العريش العام.

العديد من السفارات لاستقبال رعاياها

ولفت أنه وصل للمعبر أيضا حوالي 11 شخصاً من مزدوجي الجنسية بإجمالي 689 من مزدوجي الجنسية، بجانب وُجود عدد من السفارات مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا لاستقبال رعاياها.

https://fb.watch/osM2u2ZT6j/?mibextid=9R9pXO

معبر رفح فلسطين شاحنات المساعدات الإنسانية قطاع غزة الاسعافات الاولية أمريكا

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