مستوى الثقة يساوي صفر.. قدورة فارس: إسرائيل تخترق أي اتفاق تبرمه

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن إسرائيل كعادتها تقوم باختراق و انتهاك أي اتفاق تُبرمه، قائلا: "يفكرون في كيفية انتهاك الاتفاق قبل توقيعه، لذلك مستوى الثقة بيننا و بينهم يساوي صفر".

وأضاف "قدورة"، خلال مداخلته عبر زووم ببرنامج أخر النهار المذاع على شاشة النهار مع الإعلامي تامر أمين، أن الدول التي بذلت جهدا و توسطت يُفترض أن تكون ضامنه و تُحترم من قبل إسرائيل، معقبا: " نأمل أن تنجح المفاوضات في تنفيذ الهدنة بجانب الإفراج عن الأسرى".

وأوضح "قدورة"، أن كل من يتم إطلاق سراحهم من الأسرى يُفترض أن يحصلوا على عفو رسمي من القائد العسكري للمنطقة أو من رئيس دولة الاحتلال، لأن هذا العفو من شأنه أن يحول بين الاحتلال و إعادة اعتقال من يتم تحريرهم على نفس القضية.

المفاوضات مستمرة منذ ما يزيد عن 20 يوم

ولفت، إلى أن إسرائيل بالبداية كانت تريد أن الهدنة تكون لـ 3 ساعات ثم تحدثوا أن تكون يوم، منوها إلى أن هذه المفاوضات مستمرة منذ ما يزيد عن 20 يوم، و كان الاتفاق قد تبلور و لكن إسرائيل رفضت، و دافع الرفض هو عدم إرادتهم في وقف إطلاق النار يستمر لأيام مع رفضهم لدخول الوقود تحديدا إلى قطاع غزة.