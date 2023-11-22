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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفسفوري | ملك قورة تبرز جمالها وأنوثتها بفستان جريء

ملك قورة
ملك قورة

حرصت الفنانة ملك قورة علي مشاركة متابعيها احدث اطلالة لها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأطلت ملك قورة، مرتدية فستانًا مكشوفًا ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ملك قورة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوسأوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريمالحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبد المحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا،وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادةعادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينافؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.

 

 

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IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٣٤٠١٩

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